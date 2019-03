China houdt alle Boeing 737 MAX 8-vliegtuigen aan de grond na ramp Ethiopië

De Chinese luchtvaartautoriteit houdt alle Chinese Boeing 737 MAX 8-vliegtuigen aan de grond, nadat zondag eenzelfde type toestel was neergestort in Ethiopië. Bij de crash, de tweede met dat type vliegtuig in een half jaar, kwamen alle 157 inzittenden om. Ook de Kaaimaneilanden hebben alle vluchten met het toestel opgeschort.

In oktober stortte er al een 737 MAX 8 neer van luchtvaartmaatschappij Lion Air. Dat gebeurde in Indonesië. De 737 MAX 8 is een vernieuwde versie van de 737. Of er een structureel probleem is met het type toestel, is nog niet duidelijk.

China zegt zich door beide ongelukken zorgen te maken over de veiligheid. Het land houdt de Boeings in ieder geval negen uur aan de grond. China zegt ook overleg met de Amerikaanse luchtvaartautoriteit af te willen wachten, voordat het met een nieuw besluit komt.

Hoogteregelaars

In Indonesië waren er problemen met de hoogteregelaars, bleek uit een tussentijdse evaluatie. Na die ramp waarschuwde Boeing alle piloten van de 737 MAX 8 voor een sensor die niet goed werkte. Het bedrijf kondigde aan met een software-update te komen, maar dat is nog niet gebeurd.

Het is niet gezegd dat in Ethiopië hetzelfde euvel problemen veroorzaakte, stelt luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. Het Ethiopische vliegtuig vloog weliswaar laag, maar er waren geen "rare hoogteverschillen zoals bij Lion Air", die duiden op handmatige correcties van de falende automatische hoogteregelaar.

De 737 MAX 8 is populair. Sinds de lancering in 2011 zijn er wereldwijd zo'n 5000 besteld. Boeing heeft er 350 afgeleverd, waarvan 90 in China. De Kaaimaneilanden hebben er twee.

Boeing heeft nog niet gereageerd op de beslissing van de twee landen. Wel heeft het aangekondigd dat de voor woensdag geplande feestelijke lancering van een ander toestel, de 777X, wordt uitgesteld.