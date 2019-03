Een 27-jarige Parijse politieagent is zondagavond doodgeschoten door een collega. Dat gebeurde in een kantoorgebouw van de politie. Volgens Franse media speelde de agent met zijn dienstwapen toen het per ongeluk afging.

De vrouw werd in het hoofd geraakt en overleed. De 28-jarige schutter is opgepakt. De politie en het Openbaar Ministerie zijn een onderzoek gestart.

In Le Parisien noemde een agent het een drama "dat twee levens heeft verwoest".