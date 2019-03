Laatste IS-enclave nu onder vuur

De langverwachte aanval van de door de Amerikanen gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) op de IS-enclave Baghouz in het oosten van Syrië is begonnen. De aanval werd al een paar keer aangekondigd, maar werd steeds weer uitgesteld om de evacuatie toe te staan van vrouwen en kinderen van IS-strijders in het bolwerk.

Woordvoerder Mustafa Bali van de door Koerden gedomineerde militie zei vandaag dat het sein tot de aanval is gegeven nu vaststaat dat zich geen burgers meer in het gebied bevinden. De aanval begon met luchtaanvallen op wapenopslagplaatsen, waarna directe gevechten uitbraken. Het laatste uur voor IS heeft geslagen, zei Bali.

Volgens Bali hebben 4000 IS-militanten zich in de voorbije weken overgegeven. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd uit wat er nog over is van het IS-kalifaat.

Gevaar

De vooral buitenlandse en meeste geharde IS-strijders die zijn overgebleven in Baghouz zouden zich nu dood willen vechten.

Een IS-strijder die zich had overgegeven zei twee maanden geleden in een interview dat honderden IS-strijders zich nu verborgen houden om op een later moment te kunnen toeslaan. Veel experts zijn het erover eens dat het IS-gevaar nog niet geweken is als Baghouz is gevallen.

Een journalist van het persbureau Reuters die zich aan de frontlinie bevindt, zegt dat Baghouz nog steeds in handen is van IS.