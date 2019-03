'Ik wil een wereld waar mijn kinderen goed in kunnen opgroeien'

Eline van Diggelen uit Leeuwarden vertelt dat ze met 150 mensen in drie volle bussen uit Friesland is gekomen. De bussen rijden op blauwe diesel, brandstof gemaakt van plantaardige afvalolie. "We zijn hier om de Friese duurzaamheidsstem te laten horen. In Friesland kun je op veertien plekken blauwe diesel tanken, dat is beter voor het klimaat. Het leidt tot veel minder uitstoot."

Ze is ongerust over de toekomst van haar kinderen. "Waar ik me zorgen om maak, is heel persoonlijk. Wij hebben twee jonge kinderen. Ik wil een wereld waar ze goed in kunnen opgroeien. En dat wil ik ook voor alle andere jonge kinderen wereldwijd."

Ze hoopt dat er een krachtig signaal uitgaat van de demonstratie. "Volgens mij is het belangrijk dat we de publieke opinie beïnvloeden, en ook het bedrijfsleven en de politiek. Maar we moeten ook bij onszelf te rade gaan hoe we individueel dingen kunnen doen. We hebben maar één planeet, geen tweede, en daar moeten we het mee doen, met elkaar."