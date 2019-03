Russen de straat op tegen ijzeren gordijn, op het internet

In Moskou en twee andere Russische steden is gedemonstreerd tegen inperkingen op het gebruik van internet. Een wet daarover werd in februari door het Russische parlement aangenomen. Als de wet deze maand ook in een tweede lezing wordt aangenomen, zal hij worden ondertekend door president Poetin.

De wet beoogt het Russische internet van dat van de rest van de wereld te isoleren. Volgens de regering zal dat de wet de internetveiligheid in Rusland bevorderen. Ook zal het Russische internet dan niet meer afhankelijk zijn van Amerikaanse servers.

IJzeren gordijn

Tegenstanders hebben het over een 'ijzeren gordijn' dat neerdaalt over internet en een poging censuur in te stellen en dissidenten het zwijgen op te leggen.

In Moskou namen volgens de organisatoren ruim 15.000 mensen deel aan de manifestatie, volgens de politie nog niet de helft daarvan. De deelnemers droegen spandoeken met zich mee met teksten als 'handen af van internet' en 'nee tegen isolatie'.

De oppositie meldt dat een aantal betogers is opgepakt, maar de politie zelf meldt geen arrestaties.