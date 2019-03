Bus uitgebrand in Stockholm, vermoedelijk door ontplofte gastank

In het centrum van Stockholm is een ontploffing geweest in een bus. Volgens lokale media is er zeker een gewonde. De explosie was in de buurt van het centraal station van de Zweedse hoofdstad.

In de bus zaten waarschijnlijk geen passagiers, maar alleen de bestuurder. Het is onduidelijk hoe die eraan toe is.

Bekijk hier de eerste beelden van de bus: