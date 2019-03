Recordaantal kijkers voor finale Wie is de Mol?

Nog nooit hebben zoveel mensen de ontknoping van Wie is de Mol? gezien als dit jaar. Er keken gisteravond 3,5 miljoen mensen naar de finale van de spelshow, die live werd uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Het marktaandeel was 49,9, wat betekent dat de helft van alle mensen die op dat moment voor de tv zaten Wie is de Mol? keek.

Zij zagen hoe actrice Sarah Chronis de winnaar werd. Zij won de pot van 10.150 euro, het laagste bedrag ooit. Merel Westrik, presentator bij RTL4, bleek de mol van dit jaar. Zanger Nielson was de derde finalist.

Wie is de Mol? was met ruime afstand het best bekeken programma van de dag. Op nummer twee staat het NOS Achtuurjournaal, met ruim 1,9 miljoen kijkers.

Het vorige record voor een finale van Wie is de Mol? was in 2015 toen 3,3 miljoen mensen zagen hoe Rik van de Westelaken de winnaar werd en Margriet van der Linden de mol was. Van de Westelaken was dit jaar voor het eerst de presentator.