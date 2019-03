Minister Tunesië stapt op na dood van elf pasgeboren baby's

De minister van Volksgezondheid van Tunesië is opgestapt, na de dood van elf pasgeboren baby's in een ziekenhuis in de hoofdstad Tunis. De baby's stierven allemaal in een tijdsbestek van 24 uur. Minister Cherif was pas vier maanden in functie.

De Tunesische autoriteiten hebben een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de dood van de baby's. Onder meer de medische behandelingen, de hygiëne en de organisatie van de ziekenhuisapotheek worden onderzocht. Ook het Openbaar Ministerie is ingeschakeld.

Bloedinfectie

Vermoedelijk zijn de baby's gestorven aan een bloedinfectie. De Tunesische vereniging van kinderartsen stelt in een verklaring op Facebook dat "aspecten in het lopende onderzoek" wijzen op een infectie die is ontstaan door voeding die via een infuus is toegediend.

De gezondheidszorg in Tunesië had ooit de reputatie als een van de beste in Noord-Afrika. Sinds het regime van president Ben Ali in 2011 ten val kwam, klagen veel Tunesiërs dat overheidsvoorzieningen erop achteruit zijn gegaan. Volgens critici is er veel corruptie in de publieke sector.