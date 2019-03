Bij een aanrijding in Utrecht is afgelopen nacht een vrouw om het leven gekomen. De automobilist is doorgereden na het ongeval op de Biltsestraatweg.

Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een beschadigde zilvergrijze Renault. Of er andere voertuigen bij het ongeluk betrokken waren, is nog niet duidelijk. Ook kon de politie nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer.

De Biltsestraatweg is urenlang afgesloten geweest voor onderzoek.