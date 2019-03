195 Algerijnen opgepakt bij grootschalig anti-regeringsprotest

Bij protesten tegen president Bouteflika van Algerije zijn vandaag bijna 200 mensen opgepakt. Volgens de politie hebben de arrestanten zich schuldig gemaakt aan plundering.

Tienduizenden mensen gingen de straat op in de hoofdstad Algiers, om het aftreden te eisen van Bouteflika. Het was de grootste betoging in Algiers van de laatste 28 jaar. Ook in andere grote steden waren er protestmanifestaties tegen de 82-jarige Bouteflika.

De demonstraties verliepen voor het grootste deel vreedzaam, maar de politie zette traangas in toen betogers in de hoofdstad wilden optrekken naar het presidentieel paleis. Volgens een commercieel tv-station hebben sommige leden van de regeringspartij hun zetel opgegeven om zich aan te sluiten bij de protestbeweging.

Herverkiezing

Het Algerijnse staatspersbureau maakte er vandaag voor het eerst melding van dat de demonstranten uit zijn op de vervanging van het bewind in Algiers. Tot vandaag werd steeds de term 'politieke verandering' gebruikt. De chefstaf van het leger heeft laten weten dat hij niet zal toestaan dat de stabiliteit van het land wordt bedreigd.

Bouteflika is al 20 jaar aan de macht. Hij kreeg in 2013 een beroerte en is sindsdien nog maar weinig in het openbaar gezien. Het verzet tegen zijn voornemen zich in april herkiesbaar te stellen neemt toe in Algerije.