Acteur Jan-Michael Vincent (Airwolf) overleden

De Amerikaanse acteur Jan-Michael Vincent, vooral bekend door zijn rol als helikopterpiloot in de actieserie Airwolf uit de jaren 80, is op 74-jarige leeftijd overleden.

Airwolf was een kassucces voor het tv-station CBS. Vincent was de bestbetaalde Amerikaanse acteur in die dagen. Voor zijn rol als de piloot Stringfellow Hawke streek hij 200.000 dollar per aflevering op. Daarna nam zijn populariteit snel af.