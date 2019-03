Portugese Intertoys-eigenaar wil een revolutie in speelgoedland

De nieuwe eigenaar van Intertoys wil een revolutie ontketenen in de Europese speelgoedbranche. Sinds vorig jaar is investeerder Green Swan uit Portugal op strooptocht door speelgoedland. Uit het niets kocht het honderden winkels in Portugal, Spanje, België, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland. Met de doorstart van Intertoys voegt Green Swan nu ook Nederland aan het grondgebied toe.

"Door deze aankoop zijn we de nummer één speelgoedverkoper op het Europese vasteland", zegt topman Paulo Andrez. De Portugees is speciaal voor de overname naar Nederland gekomen. "We denken dat we met innovatie en de samenwerking met onze andere winkels uit de groep Intertoys tot een groot succes kunnen maken."

Escaperooms en kinderfeestjes

De innovatie waar Andrez het over heeft bestaat uit een paar ingrediënten. Het eerste is vol inzetten op onlineverkopen. Voorheen was de kritiek op Intertoys dat de keten op dat vlak de boot had gemist. Dat Andrez van oorsprong opgeleid als ict'er en dus juist veel affiniteit heeft met online verkoop, blijkt uit een interview van vorige maand met de Portugese zakenkrant Jornal Economico. Volgens hem is het bedrijfsmodel van de traditionele speelgoedwinkel die producten tot op het plafond heeft opgestapeld en dan alles inzet op het kortingsseizoen tanende. "Via e-commerce kunnen we leveren vanuit de winkels zelf, maar ook rechtstreeks vanuit de centrale magazijnen."

Een tweede ingrediënt waar hij op in wil zetten is beleving. "We gaan niet meer alleen speelgoed verkopen", zegt Andrez tijdens zijn bezoek aan Nederland. "Voor kinderfeestjes moeten klanten spullen bijvoorbeeld kunnen huren. Daarnaast komen er in de grote filialen escaperooms, zodat de kinderen in de winkel plezier kunnen hebben." In het interview met Jornal Economico zei de topman dat er ook 3D-printers moeten komen die ter plekke poppen printen.

Nieuweling

De vakbonden reageren gematigd positief op de plannen van de nieuwe eigenaar van de grootste Nederlandse speelgoedketen."Wij zijn blij dat ze een hart voor speelgoed hebben. Menig ander investeerder handelt alleen uit financiële motieven", zegt Nico Meijer van FNV.

Voor CNV-bestuurder Martijn den Heijer schept ook de ict-achtergrond van de topman vertrouwen. "De aansluiting met de onlineverkoop is het probleem geweest", zegt Den Heijer. Toch moet Green Swan zich nog wel bewijzen. Den Heijer: "Ze bestaan nog niet heel lang. Ze hebben nog niet echt een lijst met dingen die ze bereikt hebben. Dat maakt het moeilijk beoordelen."

Green Swan werd in 2010 opgericht in een voorstad van Lissabon. Topman Andrez had toen zijn sporen al verdiend als investeerder in allerlei start-ups. Pas in 2018 sloeg het voor het eerst een slag op de speelgoedmarkt. Uit de boedel van de failliete Amerikaanse keten Toys "R" Us kocht Green Swan 51 winkels in Spanje en tien winkels in Portugal. Begin dit jaar kwamen daar bijna 200 winkels van Maxi Toys en Bart Smit in België, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland bij.

Den Helder en Houten raken alles kwijt

Met de doorstart van Intertoys is het Green Swan gelukt om in iets meer dan een jaar de grootste speler op de Europese markt te worden. "We onderhandelen nu met de winkelverhuurders over nieuwe contracten", zegt Andrez. "Afhankelijk daarvan kunnen er 1000 tot 1500 mensen bij Intertoys blijven werken." De werknemers moeten wel allemaal opnieuw solliciteren op hun eigen functie. Dat is gebruikelijk na een faillissement.