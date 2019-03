Vorig jaar ruim 121.000 klachten over Schiphol

Vorig jaar zijn er 121.059 klachten ingediend over Schiphol. Inwoners van Amstelveen en Amsterdam klaagden het meest over lawaai, vooral over nachtelijke vrachtvluchten. KLM Cargo domineert hierbij de top-10.

Bij het aantal klachten en klagers zijn de zogenoemde veelmelders niet meegenomen. 44 mensen waren goed voor 151.460 klachten. Een persoon heeft vorig jaar 31.000 keer een melding gedaan, gevolgd door iemand die 24.000 keer klaagde. Beide personen wonen volgens het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol niet in de omgeving van Schiphol.

Laagvliegers

Het aanspreekpunt zegt dat de tijdelijke sluiting van de Polderbaan voor reparatie en onderhoud de hoofdoorzaak is van de vele klachten.

Hierdoor werden de Kaagbaan en Zwanenburgbaan vaak in noord(oost)elijke richting gebruikt, waarna de vliegtuigen op lage hoogte een bocht maakten over Amsterdam en Amstelveen om koers te zetten naar het zuiden, schrijft NH Nieuws.