Verklikkerplaat Renesse lijkt ongevaarlijk, maar verdrinking ligt op de loer

De Verklikkerplaat in Renesse, waar gisteren een 45-jarige Belgische vrouw verdronk, komt bij vloed razendsnel onder water te staan.

De plaat is in de loop der jaren richting kust verschoven en lijkt nu vast te zitten aan het strand. Bij eb kunnen toeristen via een geul makkelijk naar de plaat wandelen.

Strand is ver weg

Maar diezelfde geul - het Watergat - loopt bij vloed binnen 10 tot 15 minuten en met grote kracht onder. Door de sterke stroming is het bijna onmogelijk om terug te lopen of te zwemmen. En opeens is de wandelaar dan een eind van het strand verwijderd.

In 2016 plaatste de gemeente waarschuwingsborden op het strand. Daarop staat dat het een levensgevaarlijk strand is, in het Nederlands en het Duits. Daarbij staat een plaatje van een persoon met omhoog gestoken armen in de golven.

'Wegwezen!'

In de zomermaanden wordt de plek bewaakt door de reddingsbrigade. Zo'n drie uur voor het hoogwater wordt, waarschuwen zij standaard mensen in de buurt van de Verklikkerplaat.

Buiten het seizoen zijn de strandwachten er niet. Daarom was het gistermiddag wachten op hulp van de reddingsboot van de KNRM uit Ouddorp, schrijft Omroep Zeeland.

20 minuten wachten

Na de alarmering gisteren dat er mensen in de problemen waren, duurde het zo'n 10 minuten voor de bemanning bij de reddingsboot was en nog een kleine tien minuten voor ze in Renesse waren. In die 20 minuten tijd waren de vier wandelaars op de plaat al te water geraakt: een vrouw uit Duitsland, een vrouw uit Belgiƫ en een Belgisch jongetje en meisje.

De kinderen en de Duitse vrouw werden snel gevonden en gered. Toen bleek dat de Belgische vrouw nog ontbrak.

Met behulp van een reddingshelikopter van de kustwacht en een KNRM-boot werd de 45-jarige vrouw gevonden en naar de kant gebracht. Zowel het meisje als de vrouw moest worden gereanimeerd. De vrouw overleed 's middags in het ziekenhuis.