Europese politie onderschept miljoenen illegale medicijnen en drugs

Bij een grote actie van politie, douane en gezondheidsinspecties uit zestien Europese landen zijn meer dan 13 miljoen illegale medicijnen in beslag genomen. De actie werd gecoördineerd door Europol en geleid door de Franse politie en douane uit Finland. Nederland deed niet mee.

De politie nam geestverruimende, verdovende en prestatie-verbeterende drugs in beslag, maar ook kankermedicijnen en hartmedicatie. De totale waarde wordt geschat op zo'n 168 miljoen euro. Volgens Europol zijn meer dan 24 criminele organisaties verstoord en zijn bij de actie 435 mensen opgepakt. De actie werd vorig jaar gehouden tussen april en oktober, maar Europol brengt het nu pas naar buiten.

Heroïne-substituut

De Europese politieorganisatie wijst erop dat misbruik van medicijnen een groeiend probleem is binnen de EU dat op Europees niveau moet worden aangepakt. Volgens Europol richt de georganiseerde misdaad zich steeds meer op de handel in medicijnen, omdat er een hoop geld mee te verdienen valt en er relatief lage straffen zijn.

In 2017 hielden de Europese landen een soortgelijke actie. Het idee daarvoor ontstond toen onderzoekers ontdekten dat de extreem sterke pijnstiller Subutex, dat als substituut voor heroïne wordt gebruikt, illegaal werd verhandeld tussen Frankrijk en Finland. Dat in combinatie met het groeiende misbruik van verdovende middelen in de Verenigde Staten was voor Europol aanleiding om er meer aandacht aan te besteden.