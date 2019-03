Poepende en plassende dieren veroorzaken stankoverlast in Noord-Brabant

Stefan Bekkers (34) runt samen met zijn vader Geert (62) een kalvermesterij in de buurt van Tilburg. De drastische maatregelen van de provincie zorgen bij hen voor grote problemen. Stefan wil het bedrijf van zijn vader overnemen, omdat die binnenkort met pensioen gaat. Maar het pensioen van Geert zal door de noodzakelijke investeringen in luchtzuiveringssystemen in één klap 200.000 euro lager uitvallen.

Stefan heeft dat geld ook niet, ook al is hij zoveel mogelijk aan het sparen. Daar komt nog bij dat de provincie wil dat boeren een ander systeem gaan gebruiken. Nu wordt de lucht afgezogen en gefilterd, maar nieuwe techniek zou ervoor moeten zorgen dat de ammoniak helemaal niet in de omgevingslucht terechtkomt, maar direct via de vloer wordt afgevoerd. Beter voor de boer en beter voor het vee.