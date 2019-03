Speelgoedketen Intertoys maakt doorstart

Concurrentie

De keten ging op 21 februari failliet. Zware concurrentie van discounters als Action en Kruidvat en online-winkels als bol.com brachten de Intertoys-winkels in problemen. De verkoop is in de afgelopen tien jaar gehalveerd.

Green Swan nam eerder al Toys 'R' Us, Maxi Toys en de Belgische Bart Smit-winkels over en geldt als de grootste Europese speelgoedspecialist. De investeerder heeft speelgoedmerken en winkels in Spanje, Portugal, Belgiƫ, Frankrijk, Zwitserland, Luxemburg en nu dus Nederland.