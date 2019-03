Jihadisten uit Schilderswijk geven zich over in Baghouz

Twee jihadisten uit de Haagse Schilderswijk hebben zich in het laatste IS-bolwerk Baghouz overgegeven aan de Syrisch-Koerdische SDF-strijders die de plaats hebben omsingeld. Waar ze zich nu bevinden is onbekend, zegt de advocaat van een van hen tegen de NOS. De val van het bolwerk in Syrië wordt snel verwacht; de twee hoorden tot de laatste jihadisten die zich nog in Baghouz hebben verschanst.

Mounir el K. en Abdellah R. reisden in 2013 en 2014 af naar Syrië om zich te vestigen in het zelf-uitgeroepen kalifaat van Islamitische Staat. Bij de rechtszaak tegen tien Syriëgangers en andere moslimextremisten in 2015 werden de twee bij verstek veroordeeld tot 6 jaar celstraf.

Nationaliteit kwijt

Inmiddels heeft de Nederlandse staat de voorlopige verblijfsvergunning van Abdellah R. ingetrokken. El K. is de Nederlandse nationaliteit afgenomen. De advocaat van El K. onderzoekt of zijn cliënt toch zijn straf in Nederland kan uitzitten.

Van de circa 300 mensen die in de afgelopen jaren vanuit Nederland naar het strijdgebied van IS afreisden, zijn er 85 omgekomen en 55 teruggekeerd. Naar schatting 135 jihadisten uit Nederland zitten nog in Syrië.