TeamNL onderweg naar Olympische Spelen voor G-sporters

Het doel van de World Games is om de sporters op hun eigen niveau te laten stralen op het podium, zodat ze meer zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfstandigheid opbouwen.

De 33-jarige Imra de Wolf is een van de deelnemers. Ze is lid van het tennisteam. "Ik vind het belangrijk om samen te sporten. Zo leer je van elkaar." Ze kreeg tijdens een tennistraining met paralympiër Esther Vergeer tips voor haar forehand. "Ik heb een emotionele verstandelijke beperking. Ik kan heel veel dingen zelf. Alleen op emotioneel gebied loop ik op bepaalde punten vast waardoor ik begeleiding nodig heb."

Meedoen écht belangrijker dan winnen

En zo heeft iedereen zijn of haar eigen beperking. De wedstrijden vinden plaats op basis van divisioning. Een indeling waarbij de deelnemers op een gelijkwaardig prestatieniveau met elkaar kunnen sporten. Natuurlijk gaat het in Abu Dhabi ook om de medailles, maar in dit geval is meedoen écht belangrijker dan winnen. Alle sporters komen op het podium.

De eed die de sporters afleggen luidt: Let me win. But if I cannot win, let me be brave in the attempt. In het Nederlands: 'Ik ga voor de overwinning, maar door mijn inzet ben ik al winnaar.'