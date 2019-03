Algerije is 'grootste gevangenis van Afrika', en daarom gaan zij de straat op

De uitzichtloosheid zet de laatste jaren zelfs jongeren ertoe aan te vluchten. Sinds januari vorig jaar bereikten meer dan 6000 Algerijnen via de Middellandse Zee Europa. Een onbekend aantal verdronk onderweg. "Absurd", vindt Issam Bekhti. "Dat mensen uit Libië vertrekken omdat daar oorlog heerst, kan ik begrijpen. Maar Algerijnen die naar Spanje of Italië vluchten... Het is erg dat dat nodig is."

Veel jongeren hebben alle hoop verloren, merkt ook mensenrechtenactivist Abdel Moumene (40) uit Algiers. Hij is lid van een actiegroep, 'het collectief van betrokken jongeren', en roept via sociale media op om te demonstreren. Het enthousiasme is groter dan ooit, merkt hij: "Jongeren zeggen nu: deze vernedering accepteren we niet. We kunnen niet meer vertrekken om op zee te sterven. We gaan strijden om dingen te veranderen in ons land."

Het aanbod van Bouteflika om een jaar na de verkiezingen af te treden, maakt op Moumene geen indruk. "Dat is te weinig en te laat. Het is onmogelijk om zijn kandidatuur te accepteren. De bevolking wil niet meer onderhandelen."

Rommel opruimen

Wel is het belangrijk dat de protesten vreedzaam blijven verlopen, vindt Lilia Ait Sidhoum. "Geweld is precies wat de overheid wil: ze provoceren ons. Ze willen dat wij hun de oorlog verklaren. Maar iedereen blijft kalm, na elke demonstratie ruimen we in plastic zakken de rommel op. Ik ben daar best trots op."

Wat ze willen bereiken? "In de eerste plaats dat Bouteflika zijn kandidatuur intrekt", zegt Issam Bekhti. "Maar uiteindelijk willen we een nieuw systeem, met nieuwe politici. De voorbije twintig jaar heeft de president overal mensen geplaatst die hem gunstig gezind zijn." Daarom moet volgens hem alles op de schop: "De mensen die nu betogen, moeten de nieuwe leiders worden van Algerije."

Wat er gebeurt als Bouteflika niet van zich laat horen, en kandidaat blijft voor de verkiezingen, vinden de jongeren moeilijk te voorspellen. "In elk geval blijven we elke vrijdag betogen, en wellicht komt het tot een algemene staking", zegt Bekhti. "We bekijken het dag per dag", vult Ait Sidhoum aan. "Maar we hebben hoop. Dat is het belangrijkst."