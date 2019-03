Europese Raad wijst nieuwe lijst van witwaslanden af

Een nieuwe zwarte lijst die Europese lidstaten moet helpen witwassen aan te pakken, is unaniem afgewezen door de Europese Raad. Dat is een tegenslag voor de Europese Commissie, die de lijst opstelde en nu weer terug naar de tekentafel moet.

Doordat er onlangs nieuwe richtlijnen zijn opgesteld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, dreigen meer landen op de zwarte lijst te komen: 23 in plaats van de 16 die al op de bestaande lijst staan. Daaronder vallen dan ook bijvoorbeeld Saudi-Arabië en de Amerikaanse protectoraten Puerto Rico, de Maagdeneilanden, Samoa en Guam.

Niet transparant

Volgens de Commissie is de nieuwe lijst samengesteld na zorgvuldig onderzoek. Dat is gebaseerd op informatie van de wereldwijde Financial Action Task Force, aangevuld met expertise van de Commissie zelf en bronnen zoals Europol.

Maar de Europese Raad, waarin de EU-regeringsleiders zitten, vindt dat te ondoorzichtig. De manier waarop de lijst is opgesteld, was niet transparant genoeg, en het laat te weinig ruimte aan de genoemde landen om met een verweer te komen.

Veel kritiek

Over de lijst is het afgelopen jaar veel politieke discussie ontstaan. Van buiten de EU klonk kritiek dat er geen EU-landen, zoals Luxemburg of Nederland op staan. De kritiek is dat Nederland te aantrekkelijke belastingregels heeft voor mensen die zwart geld willen doorsluizen. Volgens de Europese Commissie is de lijst juist bedoeld voor landen van buiten de Unie die zich niet aan de EU-regels houden.

Daarnaast vinden de Amerikanen het onterecht dat een aantal van hun protectoraten, zoals Puerto Rico, op de lijst zijn beland.

Maar ook binnen de EU is er de kritiek op de lijst. Vooral Groot-Brittannië heeft zich heftig verzet tegen het feit dat Saudi-Arabië op de lijst staat, omdat Londen vreest dat het de economische betrekkingen met het land flink zou kunnen schaden. En veel landen vonden de criteria dusdanig ondoorzichtig dat ze niet tot een goed oordeel konden komen.

Tegenslag

Dat de lijst nu is afgewezen, is een flinke tegenslag voor de Europese Commissie, juist omdat de roep om een betere Europese aanpak tegen witwassen steeds luider wordt. Daarnaast staan de verkiezingen van mei ook nog voor de deur. Daardoor is de kans klein dat er voor de zomer een nieuwe lijst komt. De nieuwe Commissie treedt dit najaar aan.