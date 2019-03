MS-medicijn toch voor een deel vergoed

Het middel Fampyra tegen multiple sclerose wordt de komende tijd voor een deel vergoed. Minister Bruins meldt aan de Tweede Kamer dat fabrikant Biogen bereid is patiënten tegemoet te komen. MS-patiënten hoeven daardoor voorlopig geen 128 euro per vier weken voor het middel te betalen, maar 50 euro. Daar komen wel nog btw en afleverkosten bij.

Het Zorginstituut kwam eerder tot de conclusie dat de effectiviteit van het middel niet is bewezen; daarom werd Fampyra halverwege vorig jaar uit het basispakket gehaald. Biogen besloot daarop het medicijn gratis te verstrekken,, maar stopte daar op 1 januari mee.

Terugwerkende kracht

Na protest van patiënten die zeggen dat ze wel degelijk baat hebben bij het middel is afgesproken dat er een nieuw onderzoek komt en binnen een half jaar moet het Zorginstituut een nieuw advies uitbrengen.

Voor de tussenperiode heeft Bruins nu dus afspraken gemaakt met de fabrikant. De vergoeding door Biogen gaat met terugwerkende kracht in, op 1 januari. Als het Zorginstituut uiteindelijk met een positieve uitspraak over opname van Fampyra in het basispakket komt, zal de fabrikant de patiënten met terugwerkende kracht ook de resterende kosten vergoeden, weer met uitzondering van btw en aflevering.