Britse koningin maakt debuut op Instagram

In de post is een brief te zien die haar overgrootvader prins Albert in 1843 ontving van Charles Babbage, de eerste 'computerpionier' ter wereld. "Babbage ontwierp de 'Difference Engine' waarvan prins Albert in dat jaar een prototype kon zien", schrijft The Queen bij een foto van die brief.

"In de brief vertelt Babbage aan koningin Victoria en prins Albert over zijn uitvinding, de 'Analytical Engine', waarop de eerste computerprogramma's werden gemaakt door Ada Lovelace, een dochter van Lord Byron."

Miljoenen volgers

Elizabeth besluit haar bericht met de opmerking dat ze het niet meer dan passend vond haar eerste post te versturen vanuit het Science Museum "dat een belangrijke rol speelt op het gebied van technologie en innovatie en een inspiratie is voor een volgende generatie uitvinders". Ze ondertekende haar bericht met Elizabeth R.

Het Instagram-account van de Britse koninklijke familie is sinds 2013 actief en heeft 4,5 miljoen volgers. In 2014 verstuurde koningin Elizabeth haar eerste bericht via Twitter. Ook dat deed ze tijdens een bezoek aan het Science Museum in Londen.