ECB geeft opnieuw gratis miljardensteun aan banken

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat banken opnieuw ondersteunen met gratis geld. Vanaf september kunnen banken voor nagenoeg niks miljarden euro's lenen van de ECB.

De ECB beoogt met de leningen dat de gunstige kredietvoorwaarden bij banken behouden blijven. De ECB is gestopt met het opkoopprogramma en wil voorkomen dat banken daardoor op de rem gaan staan. Ook de verzwakkende economie in de eurozone speelt een rol. De Duitse economie staat bijna stil en Italiƫ is zelfs in een lichte recessie verzeild geraakt.

Het is de derde bankensteunronde: de eerste keer was in 2014, de tweede in 2016. Sinds 2014 is er voor in totaal 770 miljard euro naar de banken gegaan, telkens voor een looptijd van vier jaar. Volgend jaar moeten banken dat eerder geleende geld terugbetalen.