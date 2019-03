Privacywaakhond: mensen moeten cookies kunnen weigeren

Het is niet de eerste keer dat er gedoe is over 'cookiemuren'. In 2013 kreeg de NPO een tik op de vingers omdat websites van de publieke omroep, waaronder de NOS.nl, gebruikers dwongen om tracking-cookies te accepteren. De van publiek geld betaalde NPO mocht dat niet afdwingen, aldus het toenmalige College bescherming persoonsgegevens.

Intussen wordt in Europa onderhandeld over strengere cookieregels, waarbij cookiemuren mogelijk ook aan banden worden gelegd. In juni stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie van D66-Kamerlid Kees Verhoeven om cookiemuren te verbieden.

Dat is nu mogelijk dus niet meer nodig: volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is een cookiemuur ook in strijd met de huidige regels.