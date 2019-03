Dode en twaalf gewonden in Den Haag door koolmonoxidevergiftiging

In Den Haag is in een woning aan de Weimarstraat een bewoner dood gevonden. De politie zegt dat er sprake is van koolmonoxidevergiftiging.

Twaalf mensen, onder wie vier agenten, zijn ter controle naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met ze is. De acht andere gewonden zijn mensen die in de woningen naast die van de overledene aanwezig waren.

Inmiddels zijn volgens de politie alle woningen gelucht en is het gevaar van koolmonoxidevergiftiging geweken. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt.