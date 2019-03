Automobilist met vlammende auto door benzinepoel

Een Duitse automobilist heeft gisteravond een ramp weten te voorkomen door koelbloedig door te rijden toen zijn auto midden in een plas benzine in brand vloog. "We weten niet wat er gebeurd zou zijn als hij was gestopt", zegt een opgeluchte politiewoordvoerder in Hamburg.

Ongeveer 35.000 liter benzine was weggelopen nadat een tankwagen tegen een geparkeerde vrachtwagen was gebotst. De motor van de passerende automobilist vloog in brand door opspattende benzine.

Terwijl de vlammen uit zijn motorkap sloegen, reed de bestuurder weg van het ongeluk. Het vuur doofde daardoor vanzelf en de man raakte niet gewond. Met een schuimtapijt op de weg wist de brandweer verder gevaar te voorkomen.

De 47-jarige bestuurder van de tankwagen raakte lichtgewond, net als de bestuurder van de andere vrachtwagen, die in zijn cabine lag te slapen. Ook een derde vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond toen de vrachtwagens tegen zijn voertuig schoven.