Bedrijven met veel CO2-uitstoot: wij zijn niet 'de grote vervuilers'

De ondernemingsraden van zeventien grote bedrijven in Nederland roepen de politiek op om oog te hebben voor alles wat ze al doen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

In een open brief aan de leiders van de politieke partijen in de Volkskrant schrijven ze dat ze bang zijn voor een eventuele CO2-belasting op de industrie. "In het slechtste geval storten dat soort belastingen onze fabrieken direct in de rode cijfers, verdwijnen onze banen en importeren we straks staal, benzine of chemie uit landen die minder ambitieus zijn met maatregelen op het gebied van klimaat en broeikasgas emissiereductie."

Onder de ondertekenaars zijn de ondernemingsraden van oliegiganten Esso, Shell en BP, chemiebedrijf Dow, staalbedrijf Tata Steel, producent van synthetische stoffen Indorama en kunstmestproducent Oci Nitrogen.

Het gaat volgens de bedrijven om tienduizenden werknemers in de industrie, die staal, goederen en energie produceren waarvan iedereen in Nederland gebruikmaakt. "Wij zijn trots op wat wij bijdragen aan de Nederlandse samenleving."

Klimaatdoelen

De bedrijven waarvan de ondernemingsraden de brief ondertekend hebben, stoten allemaal veel CO2 uit. Ze zeggen dat ze juist daarom een grote verantwoordelijkheid voelen en dat de bedrijven al decennia bezig zijn met maatregelen.

De Nederlandse industrie heeft de uitstoot van broeikasgassen sinds 1990 met 32 procent verminderd, stellen ze, waar de emissies bij transport en elektriciteit juist zijn gestegen. Met het terugbrengen van de emissies zijn miljarden gemoeid, "bedragen die je niet in vijf jaar terugverdient".

Het is daarom in hun ogen onterecht dat hun bedrijven worden aangemerkt als grote vervuilers. Ze nodigen de partijleiders en hun provinciale lijsttrekkers uit om langs te komen en met hen in gesprek te gaan.