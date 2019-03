Meer blootstelling aan gif bij bollenvelden dan gedacht

Het spuiten met landbouwgif op de Nederlandse bollenvelden stelt veel meer omwonenden veel langer bloot aan veel hogere concentraties van die pesticiden, dan tot nu toe bekend. Het gif wordt ook teruggevonden in de luiers van baby's die op 250 meter afstand van de bollenvelden wonen.

Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek van het OBO (Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden), een onafhankelijke onderzoeksgroep van landbouw- en milieuspecialisten. Het onderzoeksrapport is in handen van het televisieprogramma Zembla. Het onderzoek kwam er na een advies van de Gezondheidsraad uit 2014.

Het onderzoek maakt niet duidelijk of omwonenden van bollenvelden of andere landbouwgronden waar met pesticiden gespoten worden, direct gezondheidsrisico lopen. Daarom moet daar volgens hoofdonderzoeker professor Roel Vermeulen van de Universiteit Utrecht verder onderzoek naar gedaan worden. Daarbij moet ook aandacht zijn voor kleine kinderen die veel over de grond kruipen en daardoor mogelijk extra kans hebben op verhoogde blootstelling aan de gifstoffen.

Meer gif

Bij de huizen van omwonenden van bollenvelden werden tien keer hogere concentraties landbouwgif in de lucht gemeten als bij de huizen van leden van de controlegroep. Het stof van de deurmat en in de stofzuiger van omwonenden van bollenvelden bevatte gemiddeld een vijf keer hogere concentratie pesticiden dan het stof in de huizen van de controlegroep. Voor een paar pesticiden kan dat oplopen tot een factor honderd hoger.

"De belangrijkste conclusie van het onderzoek", zegt Vermeulen tegen Zembla, "is dat wij in lucht en in huisstof hoge concentraties aantreffen van bestrijdingsmiddelen bij omwonenden binnen 250 meter, ten opzichte van controles die verderaf wonen."

Binnen vijftig meter afstand tot de plek waar landbouwgif gebruikt wordt, zijn de gemeten concentraties pesticiden in de lucht, het huisstof en de urine van omwonenden hoger dan op 250 meter afstand.

Verspreiden

Het is voor het eerst dat een onderzoek als dit is gedaan. En ook voor het eerst dat onomstotelijk is bewezen dat pesticiden na het spuiten niet op het bollenveld blijven liggen.

"We hebben gekeken", zegt Vermeulen, "hoe bestrijdingsmiddelen van het veld zich kunnen verplaatsen naar de woonomgeving. De meting die we hebben gedaan laat zien dat die verplaatsing plaatsvindt. En dat zie je omdat je verhoging ziet bij omwonenden ten opzichte van controles, maar ook een verschil ziet in het spuitseizoen ten opzichte van het niet-spuitseizoen."