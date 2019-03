Vier jaar cel en tbs voor man die vrouw in stukken zaagde

De rechtbank in Den Haag heeft de 41-jarige Rus Andrei K. vier jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het doden van zijn 30-jarige vrouw. Hij bracht haar vorig jaar om het leven in hun huis in Scheveningen. Het lichaam zaagde hij in stukken en verstopte hij in een kist op het balkon.

Het Openbaar Ministerie had acht jaar cel en tbs geƫist. De rechtbank legde de man een lagere straf op omdat ze K. niet toerekeningsvatbaar acht. Volgens deskundigen was hij op het moment van de moord "volstrekt los van de werkelijkheid", schrijft Omroep West.