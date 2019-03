Bouw nieuw ziekenhuis in Alkmaar mag doorgaan ondanks bomenkap

Ondanks bezwaren van natuurorganisaties en bewonersverenigingen mag de Noordwest Ziekenhuisgroep een nieuw ziekenhuis bouwen in Alkmaar. Voor de bouw moet ruim 5000 vierkante meter groen van stadspark De Hout wijken.

In het park staan onder meer 35 bomen van meer dan honderd jaar oud. Die moeten worden gekapt nu de Raad van State het bestemmingsplan voor het ziekenhuis heeft goedgekeurd. De bouw gaat volgend jaar van start.

Voorzitter Johan Bos van actiegroep Red de Hout is teleurgesteld. "Moreel hebben we het gelijk aan onze kant, maar juridisch gaan we nat", zegt hij tegen NH Nieuws.

Hoop nog niet opgegeven

Red de Hout stapte in 2017 naar de Raad van State nadat de gemeenteraad van Alkmaar had ingestemd met de plannen voor het ziekenhuis. De actievoerders pleiten voor een variant van het ziekenhuis waarbij er geen bomen gekapt hoeven te worden.

De actiegroep geeft de hoop niet op en is bereid naar het Europees Hof van Justitie te stappen. "Het ziekenhuis staat misschien op punten voor, maar we staan nog lang niet schaakmat", zegt Bos.