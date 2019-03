Overval op geldtransport Duits vliegveld, daders op de vlucht

Op de Duitse luchthaven Keulen-Bonn is een geldtransport overvallen. Rond negen uur overvielen minstens twee criminelen het transport en namen een nog onbekend geldbedrag mee.

Ze wisten in een zwarte Audi te ontkomen. Die is inmiddels uitgebrand teruggevonden in de buurt van het vliegveld. De overvallers zijn nog op de vlucht.

Een bewaker raakte bij de overval gewond door een kogel. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.