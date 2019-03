Frankrijk voert digitaks in voor techbedrijven als Google en Facebook

Frankrijk wil techbedrijven als Facebook, Google en Uber belasting laten betalen over hun omzet. De Franse minister van Economische Zaken, Bruno Le Maire, presenteert vandaag de digitaks aan het Franse kabinet en het parlement.

Grote techbedrijven die internationaal meer dan 750 miljoen euro omzet hebben en in Frankrijk meer dan 25 miljoen, zullen deze belasting van 3 procent moeten gaan betalen. Met de heffing denkt de minister zo'n half miljard euro per jaar te innen. Het is de bedoeling dat deze met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 in gaat.

Paradise Papers

Na het verschijnen van de zogenoemde Paradise Papers ontstond wereldwijd veel ophef. Bedrijven als Google en Facebook blijken via gunstige routes maar weinig belasting te betalen. Bovendien dragen dit soort techbedrijven relatief minder belasting af dan bedrijven die fysiek aanwezig zijn in een land. Facebook en Uber hebben miljoenen gebruikers in Frankrijk, maar daar wordt geen belasting over betaald.

Dit valt bij veel mensen niet in goede aarde. Op EU-niveau is gekeken of een digitaks ingevoerd kon worden, maar de lidstaten werden het niet eens. "Veel van deze bedrijven betalen inmiddels belasting in Europese landen. Onder andere Duitsland ziet daarom zo'n digitaks niet zitten omdat bedrijven op deze manier eigenlijk dubbel belasting betalen", zegt Marlies de Ruiter, internationaal belastingexpert van EY.

De Ruiter begrijpt dat Frankrijk deze taks nu invoert, maar benadrukt dat er ook nadelen aan kleven. "Stel: grote Franse supermarkten maken van hun webshop een platform waar ook producten van lokale ondernemers verkocht worden, dan zullen zij ook deze heffing moeten betalen. Je kan hierdoor innovatie bij dit soort bedrijven afremmen."

Internationale aanpak

De Nederlandse staatssecretaris Menno Snel ziet een digitaks wel zitten, maar wel op Europees niveau. Landen als Frankrijk en Groot-Brittanniƫ willen daar niet meer op wachten en voeren zelf de techheffing in.

Ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is bezig met de vraag hoe belastingontwijking kan worden tegengegaan en hoe techbedrijven meer belasting gaan afdragen in de landen waar ze actief zijn.

Naar verwachting zal de OESO in juni de conclusies presenteren. Mogelijk komt er dan een digitaks in veel meer landen en mogelijk dus ook in Nederland.