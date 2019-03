Nederlanders gebruiken wc nog te vaak als afvalbak

Nederlanders spoelen nog altijd te veel dingen door de wc die niet in het riool thuishoren. Met de waterschapsverkiezingen van 20 maart op komst, roept de Unie van Waterschappen mensen nogmaals op na te denken over wat er mag worden doorgetrokken en wat niet.

De koepelorganisatie schat, op basis van onderzoek, dat er wekelijks alleen al 10,5 miljoen billendoekjes worden doorgespoeld. Ook tampons en zelfs luiers worden door de wc getrokken, wat ernstige verstoppingen kan veroorzaken.

Geen etensresten

Van producten als tampons is bij veel mensen bekend dat ze niet mogen worden doorgetrokken. Van andere zaken is dat minder bekend. "De grootste misvatting is dat etensresten doorgespoeld mogen worden", zegt een woordvoerder van de Unie van Waterschappen. 14 procent van de ondervraagden denkt dat etensresten mogen worden doorgetrokken.

Etensresten veroorzaken vooral problemen door het vet dat in het riool verstoppingen kan veroorzaken. Zo'n 2 procent van de ondervraagden spoelt zelfs frituurvet door de wc.

Een op de honderd doet dat ook met verfresten en medicijnen, die het waterzuiveringsproces verstoren en een groeiend probleem vormen. Medicijnresten komen ook via urine in het riool terecht. Jaarlijks moet 140.000 kilo aan medicijnresten uit het afvalwater gezuiverd worden.