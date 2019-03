Opnieuw gaan meer mensen naar de Voedselbank

Ook vorig jaar zijn weer mensen naar de Voedselbank gegaan. De toename was 6 procent. Elke week halen ongeveer 140.000 mensen een pakket op bij een Voedselbank in hun woonplaats.

"De toelatingsnormen zijn versoepeld. Dat verklaart voor een belangrijk deel de stijging van het aantal klanten", zegt een woordvoerster van Voedselbanken Nederland, dat zo'n 500 uitgiftepunten beheert. "En we doen er alles aan om de drempel voor mensen om binnen te komen te verlagen."

Zo lijken steeds meer Voedselbanken op een supermarkt en dat maakt het voor mensen minder ongemakkelijk. "Mensen mogen daar zelf spullen uit de vakken halen. Ze mogen bijvoorbeeld vier stuks groenten of ontbijtproducten kiezen", zegt de woordvoerster.

Knuffelfactor

Elk jaar wordt door klanten ter waarde van zo'n 74 miljoen euro aan voedsel opgehaald.

Ook het aantal vrijwilligers is met 6 procent toegenomen, tot 11.700. Toch hebben de Voedselbanken nog steeds extra mensen nodig, vooral voor organisatorische zaken. Maar ook aan chauffeurs is een gebrek. Daarom is de website werkenbijvoedselbanken.nl gelanceerd.

De Voedselbank hoopt dat ook dit jaar het aantal vrijwilligers toeneemt. "Gelukkig is onze reputatie goed en de knuffelfactor hoog."