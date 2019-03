WNL trekt uitnodiging aan Kuzu als gasthoofdredacteur in

WNL heeft een uitnodiging aan Denk-leider Kuzu om gasthoofdredacteur en -presentator te worden van het tv-programma Goedemorgen Nederland enkele dagen voor de uitzending ingetrokken. Kuzu zat vanmorgen wel als gewone gast bij het programma.

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen heeft Goedemorgen Nederland elke ochtend een andere partijleider als co-presentator en -hoofdredacteur te gast. Gisteren was dat SGP-leider Van der Staaij.

Ook Kuzu werd een paar weken geleden voor deze rol uitgenodigd, maar de hoofdredactie van WNL wijzigde het verzoek kort voor de uitzending uit vrees dat het Tweede Kamerlid de uitzending inhoudelijk negatief zou beïnvloeden.

De Nieuwe Maan

Aanleiding waren volgens presentatrice Maaike Timmerman de "pittige gesprekken" die Kuzu vorige week met de NTR had over De Nieuwe Maan. Kuzu vindt dit televisieprogramma te kritisch over de multiculturele samenleving.

In Goedemorgen Nederland kwam het tot een discussie tussen Kuzu en Timmerman: