Duitse politie onderzoekt boobytraps wraakzuchtige dode tuinman

De politie in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts verdenkt een intussen overleden tuinman (59) van het plaatsen van boobytraps met explosieven. Bernhard Graumann, hovenier uit Mehlingen, zou dat hebben gedaan uit wraak tegen mensen met wie hij ruzie had.

De 64-jarige arts van de man kwam vorige week om toen hij bij de ingang van zijn praktijk een voorwerp opraapte dat niet als explosief herkenbaar was.

Twee vrouwen, een moeder en dochter, raakten gewond toen een explosief dat in een stuk hout in hun kachel was verstopt, ontplofte. De dochter ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Graumann was hun tuinman.

Gevreesd wordt dat de tuinman nog meer explosieven heeft verstopt. De politie vraagt bekenden van de man daarom op hun hoede te zijn.

Graumann overleed afgelopen vrijdag in zijn woning. Het is niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen; mogelijk heeft hij zichzelf vergiftigd.