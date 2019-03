Duwen en trekken om Groningen Airport Eelde

Het blijft duwen en trekken met het vliegveld Eelde. Moet er uitgebreid worden, of juist niet? De Provinciale politiek is verdeeld. Soms komt er een aanbieder bij, maar met hetzelfde gemak vertrekt er weer een en dan wordt de situatie al snel penibel.

Je parkeert je auto tegenover het luchthavengebouw en met vijftig stappen sta je voor de incheckbalie. Dit is Groningen Airport Eelde (GAE). Een oase van rust vergeleken met de hectiek van bijvoorbeeld Schiphol. Ideaal voor de reizigers die op een maandagochtend voor een stedentripje naar Londen vertrekken. "Wij komen uit Stadskanaal, dat is halfuurtje hiervandaan", zegt een vader die met zijn zoon uit groep 8 een paar dagen naar Londen gaat.

Het is de eerste keer dat ze vanaf Eelde vliegen. Opa, die het tweetal heeft gebracht, heeft vanaf allerlei vliegvelden gevlogen, van Bremen tot aan Maastricht, maar nog nooit vanaf Eelde. "Je kunt niet naar de steden waar ik naartoe wil."

Als het vliegtuig is vertrokken, lijkt de luchthaven weer uitgestorven. Het restaurant is leeg. In de zomermaanden is het drukker: dan vertrekken er ook chartervluchten naar een aantal vakantiebestemmingen in Europa. En vanaf deze week is er weer een lijndienst met Kopenhagen. Het idee is dat je vanuit Eelde met één overstap de hele wereld over kunt.

De eigenaren van het vliegveld hebben al geregeld de portemonnee moeten trekken om de boel financieel overeind te houden. Groningen (stad en provincie samen) is met 56 procent van de aandelen de grootste belanghebbende. De rest van de aandelen is in handen van Drenthe (30), Assen (10) en de gemeente Tynaarlo (4).

De provincie Groningen heeft dus een aardige vinger in de pap en daardoor besteden de partijen die meedoen aan de Statenverkiezingen er in hun programma's ook de nodige aandacht aan. En het is ook een dossier waar echt wat te kiezen valt. CDA, VVD, PVV en Groninger Belang vinden dat Eelde moet blijven en liever nog: gaat groeien. Daarbij vallen termen als kernvoorziening (CDA), belangrijke luchthaven (VVD) en kansen voor bedrijvigheid (Groninger Belang).