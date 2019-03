Waarom ji32k7au4a83 net zo'n slap wachtwoord is als 'wachtwoord'

Wie nog nu nog '123456' of 'Welkom123' als wachtwoord gebruikt weet inmiddels wel dat het niet slim is. Maar wat te denken van 'ji32k7au4a83' of 'au4a83'?

De combinaties van letters en cijfers zien er ingewikkeld genoeg uit om door te gaan voor goede wachtwoorden. Des te opvallender dat 'ji32k7au4a83' maar liefst 141 keer als wachtwoord voorkomt in de database van Have I Been Pwned, een website waar je kunt zien welke van jouw accounts zijn gehackt. De combinatie 'au4a83' komt zelfs 1495 keer voor, melden verschillende Amerikaanse techsites.

De reden voor dat nu juist die twee ingewikkelde wachtwoorden veel voorkomen, blijkt simpel: met de specifieke letter-cijfer-combinaties kunnen Chinese karakters fonetisch worden geschreven. Zo staan de eerste drie voor een bepaalde klank of lettergreep, de tweede drie ook, enzovoort.

Wie op een speciaal toetsenbord de combinaties invoert zal dan zien dat de ingewikkelde wachtwoorden erg ongeschikt zijn als wachtwoord: 'ji32k7au4a83' blijkt vertaald 'my password', 'au4a83' alleen 'password'.