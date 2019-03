Provincie werkt aan Friese spellingscontrole in het Office-pakket

De provincie Friesland werkt samen met Microsoft aan een Friese spellingscontrole in programma's zoals Word, Outlook en Powerpoint. De Fryske Akademy levert daarvoor een woordenlijst van in totaal 290.000 Friese woorden.

"Als je in een van die programma's werkt, dan maak je wel eens een foutje", zegt gedeputeerde Sietske Poepjes tegen Omrop Fryslân. "Nu krijg je alternatieven voor spelling in het Nederlands, maar wij willen dat er voortaan ook een alternatief komt voor Friese spelling."

Laagdrempelig

Eerder verschenen er online al een Friese woordenlijst en andere digitale hulpmiddelen voor het schrijven in het Fries, maar er was tot nu toe nog geen spellingscontrole rechtstreeks opgenomen in een tekstverwerkingsprogramma. De provincie wil dat wel graag, om het gebruik van het Fries te stimuleren.

"Zodat mensen niet meer bang hoeven te zijn voor fouten wanneer ze het Fries willen gebruiken. Als ze een foutje maken, haalt het programma dat eruit. Schrijf je internet, dan krijg je ynternet als alternatief", legt de gedeputeerde uit.

Deze zomer testen

Voor het project van de 'staveringshifker' (spellingchecker) wordt 40.000 euro uitgetrokken. "Uiterlijk deze zomer willen we dat mensen in het provinciehuis en bij de Fryske Akademy het programma kunnen testen. Dan kijken we of het technisch en taalkundig werkt."

Daarna moet het zo snel mogelijk voor anderen beschikbaar worden. "Microsoft staat daar open voor", zegt de gedeputeerde. "Zij zeggen: wij willen dat zoveel mogelijk van onze computerprogramma's door zoveel mogelijk mensen gebruikt kunnen worden op de manier die het dichtst bij ze staat. In ons geval is dat in het Fries."

Als de spellingchecker in Microsoft eenmaal werkt, wil de provincie ook met Apple in gesprek.