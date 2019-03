Tsjech in tuin doodgebeten door zijn eigen leeuw

In Tsjechiƫ is een 33-jarige man door zijn eigen leeuw in een kooi in de tuin doodgebeten. Zijn lichaam werd gevonden door zijn vader; het lag in de kooi waar de leeuw in was ondergebracht. In de tuin stond nog een kooi, met een leeuwin erin.

De gealarmeerde politie schoot de twee leeuwen dood, voordat de agenten zich in de kooi waagden om het lichaam te bergen. Volgens een woordvoerder was het "absoluut noodzakelijk" om beide dieren uit te schakelen.

Het slachtoffer kocht de leeuw drie jaar geleden in Slowakije en bouwde een kooi voor het dier bij zijn woning in Zdechov, zo'n 350 kilometer ten zuidoosten van Praag. Vorig jaar schafte hij de leeuwin aan, met het doel de twee te laten paren zodat er welpjes geboren zouden worden. Voor het vrouwtje bouwde hij een apart onderkomen.

Boetes

Voor het houden van de dieren in zelfgebouwde kooien kreeg de man boetes opgelegd. Hij besloot niemand meer binnen te laten, en de politie zag af van verdere maatregelen.

Vorig jaar haalde de man het nieuws toen hij de leeuwin aan een halsband uitliet en een fietser tegen het dier botste. De burgemeester van Zdechov concludeerde vandaag dat het drama in ieder geval een eind heeft gemaakt aan de onhoudbare situatie.