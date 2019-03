Voortvluchtigen vanaf nu 'gepakt' via gemeenteloket Amsterdam

Veroordeelden die bijvoorbeeld nog een straf moeten uitzitten of een boete moeten betalen, lopen voortaan een groot risico om opgepakt te worden als ze zich in Amsterdam bij een gemeentebalie melden. Als de naam van zo iemand wordt ingevoerd, waarschuwt het systeem direct de politie.

De gemeente doet mee aan een pilot waarbij de datasystemen van Amsterdam, het OM, het Centraal Justitieel Incasso Bureau en het ministerie van Justitie en Veiligheid worden gekoppeld. Het lijkt voor de hand te liggen dat gemeenten de politie inseinen als een veroordeelde zich meldt, maar het gebeurt nu nog nergens.

De ambtenaar die iemands naam invoert, weet niet dat het systeem de politie inschakelt. Het is de bedoeling dat de veroordeelde bij de uitgang of buiten op straat wordt opgepakt. Daarmee voldoet de pilot ook aan de privacywetgeving, zegt burgemeester Halsema, want de betrokken ambtenaar krijgt helemaal niet mee dat iemand op de lijst staat of wordt opgepakt.

'Afbreuk aan vertrouwen'

In Nederland lopen zo'n 60.000 veroordeelden rond die bijvoorbeeld hun gevangenisstraf niet uitzitten, hoge boetes hebben uitstaan of nog dna moeten afstaan. Halsema noemt het onwenselijk dat zij nu de dans ontspringen, maar wel gebruik willen maken van gemeentediensten. "Dat doet afbreuk aan het vertrouwen van de samenleving in de overheid."

Voordeel van de proef 'Onherroepelijk Veroordeelden' is dat deze groep straks ook geen nieuw, officieel paspoort meer kan krijgen om naar het buitenland te vluchten.