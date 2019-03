OM eist bijna vier jaar cel tegen jonge politiemol

Voor de Arnhemse rechtbank is drie jaar en negen maanden celstraf geëist tegen een politieagent in opleiding die ervan wordt verdacht op grote schaal informatie te hebben doorgespeeld aan criminelen. Volgens de officier van justitie heeft de 22-jarige aspirant-agent Mehmet A. uit Tiel duizenden keren het politiesysteem geraadpleegd op zaken die niets met zijn werkzaamheden te maken hadden, altijd buiten diensttijd.

Via een anonieme melding kwam de politie in maart 2018 de lekkende agent op het spoor. Hij zou toen informatie hebben verkocht aan twee broers die in softdrugs handelden. A. heeft eerder verklaard dat hij onder bedreiging de vertrouwelijke informatie opzocht en doorgaf.

Spreekuur

Maar hij heeft ook toegegeven dat hij in zijn auto of in een café 'spreekuur' hield, waar criminelen hem konden vertellen welke informatie ze uit het politiesysteem nodig hadden. Die leverde A. vervolgens tegen betaling. Volgens zijn eigen inschatting heeft hij zo'n vijftig mensen politiegegevens toegespeeld.

Daarbij ging het bijvoorbeeld om informatie over vermoedelijke hennepkwekerijen, zodat de aanvrager plannen kon maken om daar een overval te plegen. Ook gaf hij gegevens door over een net opgestart drugsproject. De betrokkenen vluchtten vervolgens het land uit en ontliepen zo strafvervolging.

Het Openbaar Ministerie zei verbijsterd te zijn dat A. overdag surveilleerde met collega's die hij buiten diensttijd het werken onmogelijk maakte. Ook wees de officier van justitie op de schade die A. heeft aangericht aan het vertrouwen in de politie.

De rechtbank doet op 19 maart uitspraak.