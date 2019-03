Wesley en Yolanthe gaan scheiden

Voetballer Wesley Sneijder (34) en presentatrice Yolanthe Sneijder-Cabau (33) gaan scheiden. Sinds 2010 waren de voetballer en presentatrice een van de bekendste showbizzstellen in Nederland.

"Yolanthe Sneijder-Cabau en Wesley Sneijder-Cabau hebben besloten uit elkaar te gaan", zegt hun management tegen RTL Boulevard. "Zij hopen op respect voor hun privacy. Beiden houden een voorlopige pers- en mediastop."

Parkeergarage

De relatie van de twee werd bekend in 2009, toen er beelden verschenen waarop zij zoenend te zien waren in een parkeergarage. Rond dezelfde tijd was bekend geworden dat Yolanthe en zanger Jan Smit hun relatie na tweeënhalf jaar hadden beëindigd.

Wesley en Yolanthe trouwden in 2010. Het stel heeft samen een zoon. Sneijder heeft nog een zoon uit een eerder huwelijk.