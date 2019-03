Kamer: contant betalen in apotheek moet altijd kunnen

De Tweede Kamer wil dat het kabinet gaat regelen dat er in apotheken altijd met contant geld betaald kan worden. Bij verschillende apotheken kan alleen nog maar met pin afgerekend worden, en dat vindt de Kamer ongewenst.

CDA en 50Plus hebben een motie ingediend, waarin het kabinet wordt opgeroepen in overleg met de betrokken partijen te bewerkstelligen dat apothekers verplicht worden cash te aanvaarden. Een ruime meerderheid steunt die motie.

Volgens de Kamer zijn er grote groepen in de samenleving die de voorkeur geven aan contant afrekenen, omdat ze niet zo handig zijn met de pinpas of omdat ze weinig geld hebben en zo beter overzicht houden over hun uitgaven.

Bovendien zijn medicijnen geen gewone producten. Die moet je ook kunnen kopen als je alleen contant wilt of kunt betalen, vindt de Kamer.

De meeste geneesmiddelen die door artsen worden voorgeschreven, hoeven niet te worden afgerekend in de apotheek. Daarnaast zijn er middelen die zonder recept verkrijgbaar zijn, of die niet door de verzekering vergoed worden. Die moeten wel betaald worden door de klant.