20 jaar voor brute roofmoord op Haagse vrouw (85)

De rechtbank in Den Haag heeft Paulus O. (44) dinsdag veroordeeld tot 20 jaar cel voor de roofmoord op een 85-jarige Haagse vrouw.

Mede-verdachte Najma Z. werd vrijgesproken van de moord. Zij kreeg wel negen maanden voor witwassen, omdat ze sieraden van de vrouw had verkocht.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder 16 jaar cel tegen het duo. Volgens de rechter deed deze eis geen recht aan "de zeer gewelddadige overval".

Gebroken borstbeen

"O. heeft geweten en gewild dat mevrouw het niet zal overleven", zei de rechter. Hoewel Z. de schijn tegen zich had, was er geen bewijs dat zij in het huis was geweest. Daarom werd zij vrijgesproken voor de overval.

De 85-jarige vrouw werd in 2017 dood gevonden in haar appartement aan de Louis Davidsstraat in de Haagse wijk Loosduinen.

De rijke weduwe was op zeer gewelddadige wijze om het leven gebracht. Haar borstbeen, borstwervel, negen ribben en neus waren gebroken. In haar mond zat een kledingstuk. Ze lag in de slaapkamer, onder kleding en een kruk, met haar polsen vastgebonden aan de verwarmingsbuizen.

De buit van de overval bestond uit bankpassen, sieraden, horloges en gouden tientjes. De twee daders zouden met de opbrengst op vakantie zijn gegaan, schrijft Omroep West.

Opvallende helm

De daders werden gevonden na de aankoop van een helm.

De politie toonde op tv camerabeelden waarop te zien was dat op de avond van de moord nog wordt gepind met de pas van het slachtoffer. Als een dag later opnieuw met de pas geld wordt opgenomen heeft de man een opvallende helm op. Zo komt de vrouwelijke verdachte in beeld, want zij kocht de helm even daarvoor bij een Gamma in Den Haag.

De twee werden na de aanschaf van de helm in de gaten gehouden. Zo werden onder meer telefoons afgetapt. Ondertussen werd er dna-bewijs gevonden van O., waarna aanhouding volgde.