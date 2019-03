Premier Trudeau verder in het nauw door corruptieschandaal

De Canadese premier Trudeau komt steeds verder onder druk te staan in een corruptieschandaal. Opnieuw is een minister opgestapt die er geen vertrouwen in heeft dat de premier de affaire tot een goed einde brengt. Minister Jane Philpott volgt daarmee het voorbeeld van een collega die vorige maand al ontslag nam uit onvrede over het beleid van de regering.

De affaire draait om het bouw- en ingenieursbedrijf SNC-Lavalin, dat wordt verdacht van corruptie. De kritiek is dat Trudeau een grondig onderzoek naar de beschuldigingen tegenwerkt. Hij zou bang zijn dat een rechtszaak ertoe leidt dat de wereldwijd opererende multinational uit Canada vertrekt en dat er duizenden banen verloren gaan.

De premier zou liever zien dat SNC-Lavalin een akkoord sluit met de aanklagers zodat een proces wordt vermeden. Trudeau zegt dat hij op geen enkele manier heeft geprobeerd de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te ondermijnen.

Steekpenningen

De multinational zou tussen 2001 en 2011 meer dan 30 miljoen euro aan steekpenningen hebben betaald aan Libische functionarissen, in de tijd dat dictator Kadhafi nog aan de macht was. SNC-Lavalin heeft zijn hoofdkantoor in Montreal; wereldwijd heeft het bedrijf 50.000 werknemers.

In een reactie zegt Trudeau dat hij teleurgesteld is over het ontslag en dat hij de zorgen van de minister serieus neemt. Verder hield hij zich op de vlakte.

De grootste oppositiepartij (conservatieven) heeft herhaald dat Trudeau moet opstappen. Volgens oppositieleider Andrew Sheer is de liberale premier bezig de wet te ondermijnen. Komend najaar zijn er verkiezingen in Canada. Uit peilingen blijkt dat de kiezers negatief oordelen over de manier waarop Trudeau de affaire aanpakt.