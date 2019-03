Voormalig topman Nissan toch op borgtocht vrij

Carlos Ghosn, de ex-topman van Nissan, Renault en Mitsubishi Motors, kan vandaag op borgtocht vrijkomen. Dat heeft een rechtbank in Tokio bepaald. De borgsom is vastgesteld op omgerekend 7,9 miljoen euro. Voorwaarde is wel dat Ghosn in Japan blijft.

Zakenman Ghosn zit al sinds november vorig jaar vast in Japan. Hij werd gearresteerd omdat hij een groot deel van zijn salaris zou hebben verzwegen voor de Japanse beursautoriteiten. Ook zou hij fondsen van Nissan hebben gebruikt om zijn eigen persoonlijke verliezen te dekken. Na zijn aanhouding werd hij ontslagen.

Japanse advocaat

Tijdens een hoorzitting in januari ontkende Ghosn alle beschuldigingen. Zijn advocaten dienden een verzoek in om Ghosn de rechtszaak in vrijheid te laten afwachten, maar dat verzoek werd toen afgewezen.

De oud-topman nam daarna een nieuwe Japanse advocaat in de arm, die bekendstaat om zijn hoge percentage gehonoreerde verzoeken om vrijspraak.

De familie van Ghosn zei eerder dat hij onder slechte omstandigheden wordt vastgehouden in Japan. De oud-topman verblijft in een onverwarmde isoleercel van vijf vierkante meter, heeft alleen een toilet, wasbak en tafel en geen tv.