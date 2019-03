Guaidó trotseert reisverbod en keert terug naar Venezuela

Zelfbenoemd interim-president Guaidó is teruggekeerd in Venezuela. Ondanks een uitreisverbod van het hooggerechtshof is hij langsgegaan bij verschillende Latijns-Amerikaanse landen in zijn campagne de zittend president Maduro van zijn post te stoten.

Guaidó, die zijn terugkeer al had aangekondigd, werd op het vliegveld vlak bij de hoofdstad Caracas opgewacht door duizenden aanhangers. Hij is vooralsnog niet opgepakt en inmiddels onderweg naar Caracas. Daar wil hij protesten bijwonen die zijn georganiseerd vanwege het carnaval.

'Vrije burgers'

"Wij betreden Venezuela als vrije burgers", twitterde hij. "Niemand kan ons wat anders wijsmaken."

Guaidó is de vertegenwoordiger van het laatste democratisch gekozen parlement in Venezuela. Veel westerse landen zien hem als de aangewezen persoon om nieuwe verkiezingen te organiseren.

Zittend president Maduro noemt hem een marionet van de VS. Ondanks voedselschaarste en hyperinflatie ontkent Maduro dat Venezuela in een humanitaire crisis zit. Vrijwel alle hulpgoederen houdt hij tegen.