Optreden R. Kelly in Amsterdam geschrapt

Het optreden dat R. Kelly op 20 april zou geven in The Box in Amsterdam gaat niet door. De r&b-zanger wordt verdacht van seksueel misbruik van vier vrouwen.

Organisator J. Noah zat al langer met het optreden in zijn maag, maar het bedrijf was bang voor de financiƫle gevolgen van het afblazen van het concert in verband met contractuele verplichtingen. Nu blijkt het toch mogelijk om het concert af te gelasten.

De geruchten over seksueel misbruik door R. Kelly deden al jaren de ronde, maar het werd pas concreet in de documentaire Surviving R. Kelly. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 1998 en 2010. Drie van de vier vrouwen waren ten tijde van het misbruik nog minderjarig.

Onschuldig

De zanger meldde zich eind februari bij de politie. Hij spreekt de beschuldigingen tegen. De zanger is op borgtocht vrij, maar hij heeft zijn paspoort moeten inleveren waardoor hij niet in het buitenland kan optreden.

"Hierdoor is het mogelijk om het contract met R. Kelly te ontbinden", zegt de organisator. Mensen die een kaartje hadden gekocht voor het concert krijgen hun geld terug.

Het optreden in The Box in Amsterdam was onderdeel van de Europese tour van R. Kelly. Na het verschijnen van de documentaire werd er op op internet een petitie gestart om het optreden van R. Kelly in Amsterdam tegen te houden. Die petitie werd na korte tijd weer van internet gehaald.